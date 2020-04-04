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Пандемия коронавируса нового типа

Мадуро заявил, что готов оказать помощь Эквадору в борьбе с коронавирусом

Глава Боливарианской Республики также призвал своего эквадорского коллегу Ленина Морено "оставить в стороне разногласия"

БОГОТА, 4 апреля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в пятницу предложил помощь властям Эквадора в борьбе с коронавирусом. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Каракасе.

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"Мы предлагаем научную, техническую и медицинскую поддержку народу Эквадора", - заявил Мадуро, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

Глава Боливарианской Республики также призвал своего эквадорского коллегу Ленина Морено "оставить в стороне разногласия".

Первый случай заражения коронавирусом в Эквадоре подтвердили 29 февраля у пациентки, двумя неделями ранее прибывшей из Испании. Она же стала первой жертвой вызванного инфекцией заболевания на территории латиноамериканской страны.

Президент Морено объявил в стране чрезвычайное положение, подразумевающее прекращение работы всех предприятий, кроме агропромышленного комплекса, медицинской сферы, коммунальных служб, банков и служб доставки. По состоянию на 3 апреля общее число случаев заболевания в Эквадоре составляет 3 368, 145 человек умерли, 71 выздоровели.

Теги
Мадуро, НиколасЭквадорВенесуэлаМорено, ЛенинПандемия коронавируса нового типа
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