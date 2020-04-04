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Пандемия коронавируса нового типа

Восьмой и девятый Ил-76 с помощью для борьбы с коронавирусом прилетели из России в Сербию

Бригады военных медиков и специалистов-вирусологов Минобороны РФ приступят к выполнению задач после согласования с сербской стороной районов работы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Восьмой и девятый самолеты Ил-76 Воздушно-космических сил России со специалистами и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом совершили посадку в Сербии. Об этом сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.

В ведомстве проинформировали, что восьмой и девятый Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России "прибыли на аэродром Батайница (Республика Сербия), расположенный в 20 км северо-западнее Белграда".

Бригады военных медиков и специалистов-вирусологов Минобороны РФ приступят к выполнению задач после согласования с сербской стороной районов работы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Доставка помощи ведется с 3 апреля по поручению президента РФ Владимира Путина, который 2 апреля провел телефонные переговоры с главой Сербии Александаром Вучичем. По итогам беседы двух лидеров пресс-служба Кремля сообщила, что Москва предоставит Белграду гуманитарную помощь и направит врачей и специалистов по дезинфекции. Всего в Сербию вылетели 11 самолетов военно-транспортной авиации, они доставят 87 военных медиков (восемь врачебно-сестринских бригад), специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники.

Согласно последним данным (на 16:00 мск 3 апреля), число случаев заражения коронавирусом в Сербии составило 1 476, количество летальных исходов увеличилось до 39.

Ранее РФ начала операцию по оказанию помощи Италии в борьбе с коронавирусом. С 22 по 25 марта на Апеннины 15 самолетами ВКС были доставлены вирусологи, эпидемиологи и медики, а также оборудование для дезинфекции.

Теги
РоссияСербияВучич, АлександарПандемия коронавируса нового типа
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