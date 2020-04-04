В США за сутки из-за коронавируса умерли 1,4 тыс. человек

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /ТАСС/. Более 1,4 тыс. человек умерли в США за последние сутки от заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом. Соответствующие данные опубликованы в пятницу на сайте Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе информации федеральных и местных властей.

Так, по его сведениям, к вечеру пятницы в Соединенных Штатах насчитывалось 7406 случаев летального исхода вследствие COVID-19. По подсчетам телекомпании CNN, за минувшие сутки число жертв заболевания возросло в США на 1423. Это наивысший показатель смертности из-за коронавируса за сутки во всем мире. Предыдущий антирекорд был также зафиксирован в США, когда к вечеру 1 апреля за 24 часа жертвами заболевания стали 1243 человека.

Заразились, по информации Университета Джонса Хопкинса, 276 995 человек. Суточный рост по этому показателю составил 31 782 случая инфицирования.