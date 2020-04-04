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Пандемия коронавируса нового типа

Число инфицированных коронавирусом в Бурятии увеличилось до 35

Всего в стационаре Республиканской клинической инфекционной больницы находятся 72 человека

ТАСС, 4 апреля. Количество зараженных коронавирусом нового типа в Бурятии за сутки выросло с 31 до 35. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе правительства Бурятии.

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"В Республике Бурятия на 4 апреля 2020 года зарегистрировано 35 лабораторно подтвержденных в федеральном бюджетном учреждении науки "Вектор" случаев заражения COVID-19. <...> Всего в стационаре Республиканской клинической инфекционной больницы на 8:00 (03:00 мск) 4 апреля находится 72 человека, из них с новой коронавирусной инфекцией - 34 больных, в том числе шесть детей с COVID-19, все легкой степени тяжести, состояние детей удовлетворительное. В отделении реанимации находится пять взрослых пациентов, из них один - на ИВЛ", - сообщили в пресс-службе правительства.

Там уточнили, что находящемуся на ИВЛ пациенту 73 года. "На сегодня круг контактных лиц составляет 1 053 человек, все лабораторно обследованы. У четырех граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы направлены в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора города Новосибирск", - добавили в ведомстве.

В России по состоянию на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека, вечером штаб сообщил о смерти еще четырех пациентов в Москве. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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