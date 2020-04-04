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Пандемия коронавируса нового типа

В Малайзии установлены личности 40 тыс. жителей, контактировавших с носителями вируса

Граждане принимали участие в крупном религиозном празднике в окрестностях столицы

СИНГАПУР, 4 апреля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Малайзии установили личности почти 40 тыс. местных жителей, которые имели контакты с инфицированными коронавирусом после посещения крупного религиозного праздника в окрестностях столицы. Об этом рассказал в субботу журналистам руководитель национальной полиции Абдул Хамид Бадор.

"На основе полученных от Минздрава данных криминальное управление правоохранительных органов установило личности и определенные группы для проведения клинических обследований на наличие COVID-19", - приводит его слова агентство Bernama. Он также отметил, что "речь идет примерно о 40 тыс. человек", в том числе 11 тыс. непосредственных участников мусульманского праздника, прошедшего в окрестностях столицы в начале марта.

Власти установили, что именно это мероприятие стало одним из главных источников распространения коронавируса в Малайзии на данный момент. Более того, участие в нем принимали верующие из соседних стран - Брунея, Индонезии, Сингапура, у которых впоследствии также был диагностирован вирус.

На сегодняшний день в Малайзии зафиксированы свыше 3,3 тыс. случаев заражения COVID-19, это является самым высоким показателем в Юго-Восточной Азии. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
МалайзияПандемия коронавируса нового типа
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