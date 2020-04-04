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Пандемия коронавируса нового типа
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Число пациентов с коронавирусом в Дагестане выросло в два раза

За прошедшие сутки в республике выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом

МАХАЧКАЛА, 4 апреля. /ТАСС/. Количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Дагестане выросло с 25 до 50, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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"В Дагестане выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки референс-центром в Москве подтверждено еще 25 случаев заражения коронавирусной инфекции. Общее число зараженных новым коронавирусом в Республике Дагестан выросло до 50, в том числе пять человек старше 65 лет и 11 детей", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, всего за период мониторинга обследовано на новую коронавирусную инфекцию 2273 человека. "С начала периода мониторинга количество лиц, находившихся на изоляции, - 1705 человек, снято по истечении срока карантина - 479. В настоящее время находятся на карантине 1226 человек", - сказал он.

В России по состоянию на 3 апреля было зафиксировано 4149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2923). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск 3 апреля, умерли 34 человека, вечером штаб сообщил о смерти еще четырех пациентов в Москве. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость внесены изменения (10:36 мск) - добавлены подробности в третьем абзаце.

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РоссияДагестанПандемия коронавируса нового типа
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