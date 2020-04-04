В Псковской области разрешили посещение храмов в дни православных праздников

ПСКОВ, 4 апреля. /ТАСС/. Власти Псковской области в период карантина из-за угрозы распространения коронавируса разрешили жителям региона посетить храмы в дни пяти православных праздников, включая Благовещение Пресвятой Богородицы и Пасху. В эти дни прийти в храмы можно по согласованию с настоятелями и в момент богослужений соблюдать социальную дистанцию, говорится в указе губернатора региона Михаила Ведерникова, опубликованного на портале нормативных правовых актов региона.

"На период действия ограничительных мероприятий обязать граждан временно не посещать объекты религиозных организаций, за исключением Божественной литургии на прихрамовой территории в дни празднования Благовещения Пресвятой Богородицы (7 апреля), Входа Господнего в Иерусалим (12 апреля), Великого Четверга (16 апреля), Великой Субботы (18 апреля), Святой Пасхи (19 апреля) с участием постоянно проживающих на территории Псковской области прихожан храма по предварительному согласованию с настоятелем храма и соблюдением дистанции не менее двух метров", - говорится в тексте документа.

В конце марта митрополит Псковский Тихон (Шевкунов) издал указ о закрытии из-за угрозы распространения коронавируса всех храмов, расположенных на территории Псковской области, а также об организации онлайн-трансляций богослужений. Тихон также добавил, что при монастырях Псковской епархии созданы службы помощи, так называемые волонтерские бригады для поддержки больных и немощных.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, на данный момент в Псковской области зафиксировано девять случаев заражения, два пациента умерли. С подозрением на коронавирус госпитализированы семь человек. Выздоровело три человека.

В России на 3 апреля зафиксировано 4149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2923). По данным федерального оперативного штаба, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.