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Пандемия коронавируса нового типа
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СМИ: в Грузии зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом

Речь идет о 79-летней женщине, у которой были и другие сопутствующие болезни

ТБИЛИСИ, 4 апреля. /ТАСС/. В Грузии зафиксировали первую смерть пациента, зараженного коронавирусом. Жертвой заболевания стала 79-летняя женщина, сообщил в субботу Первый канал Общественного вещателя Грузии со ссылкой на медперсонал Первой университетской клиники Тбилиси, где она проходила лечение.

"В клинике заявляют, что умерла 79-летняя женщина, инфицированная коронавирусом. Она поступила в клинику 31 марта. У нее были и другие сопутствующие болезни. В клинике заявляют, что пациентка была из болнисско-марнеульского кластера (край Квемо-Картли)", - сказано в сообщении.

Теги
ГрузияПандемия коронавируса нового типа
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