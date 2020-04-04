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Пандемия коронавируса нового типа

Более 3,5 тыс. человек получили правовые консультации в связи с коронавирусом

В сообщении Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека сказано, что "большая часть вопросов была связана с барьерами на местах - люди не могут получить положенные пособия, отсрочки и льготы"

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сообщил, что более 3,5 тыс. человек воспользовались горячей линией по вопросам мер поддержки граждан и бизнеса, связанных с коронавирусом.

31 марта Совет сообщил об открытии горячей линии, которая работает на сайте права2020.рф. На портале собрана информация по объявленным президентом мерам поддержки, учитывающая действующее законодательство и разъяснения профильных ведомств. Помимо этого, оказываются бесплатные консультации для физических и юридических лиц. Горячая линия реализуется СПЧ в партнерстве с Ассоциацией юристов России (АЮР).

"За три дня к сайту горячей линии права2020.рф обратились более 3,5 тыс. человек. Большая часть вопросов была связана с барьерами на местах - люди не могут получить положенные пособия, отсрочки и льготы", - сообщается на сайте Совета в субботу.

Глава СПЧ Валерий Фадеев, чье мнение приводится в релизе, отмечает, что поступающие сообщения свидетельствуют о том, что "бюрократия на местах не услышала президента". "У людей требуют документы из налоговой, регистрацию по месту пребывания, справки 2-НДФЛ, которые невозможно получить, так как бухгалтерия не работает. По формальным основаниям отказывают в предоставлении выплат или в кредитных каникулах, причем такой слепой бюрократический подход проявился не только со стороны органов власти, но и со стороны коммерческих организаций - работодателей, банков. Это положение надо менять", - отметил Фадеев.

По его словам, большая часть обращений поступает от индивидуальных предпринимателей. Кроме того, поступает много вопросов, связанных с правилами соблюдения режима самоизоляции в том или ином регионе и дополнительными, региональными мерами поддержки. "В связи с большой востребованностью разъяснительной информации и решением президента по передаче значительной части антикризисных полномочий субъектам РФ, Совет считает целесообразным рекомендовать создание в регионах на базе общественных палат, уполномоченных по правам человека, местных отделений АЮР и бизнес-сообществ горячих линий, разъясняющих меры, введенные в конкретном субъекте", - отметили в Совете.

25 марта президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам предложил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса. Он поручил установить норму выплаты по больничному в размере не менее одного МРОТ в месяц, ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в случае падения доходов физических лиц более чем на 30%, а также в ближайшие три месяца выплачивать семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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