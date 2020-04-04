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Пандемия коронавируса нового типа

В Черновицкой области Украины из-за пандемии ввели запрет покидать дома

Эта мера будет действовать до 6 апреля

КИЕВ, 4 апреля. /ТАСС/. Власти Черновицкой области, где складывается наиболее тяжелая ситуации с распространением нового коронавируса на Украине, с субботы сроком на два дня полностью запретили жителям региона покидать дома. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

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"С 13:00 субботы, 4 апреля, до 06:00 понедельника, 6 апреля, в Черновицкой области введен режим максимального ограничения любого перемещения людей. В субботу просим всех жителей области к 13:00 приобрести необходимые продукты питания в расчете на двое суток", - говорится в сообщении.

Черновицкая область занимает в стране первое место по распространению коронавируса, там же в начале марта был выявлен первый на Украине пациент с этой инфекцией. По данным Минздрава, в регионе к настоящему моменту подтверждено 206 случаев заражения, умерли пять человек.

Днем ранее руководство области распорядилось закрыть регион для въезда и выезда транспорта. Пересекать административную границу могут только грузовики, транзитные автомобили, сельскохозяйственные машины, автомобили предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность области. Граждане, проживающие в области, могут беспрепятственно вернуться, однако выезд будет запрещен.

По данным Минздрава, за минувшие сутки в стране выявили 154 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, а их общее количество достигло 1096, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. Больше всего новых случаев выявлено в Винницкой, Волынской и Днепропетровской областях. На Украине до 24 апреля введен карантин и режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. Больше всего заболевших зафиксировано в Киеве и Черновицкой области.

 

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УкраинаПандемия коронавируса нового типа
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