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Пандемия коронавируса нового типа

В Татарстане запустили сервис для проверки смс-пропусков, введенных на фоне коронавируса

С помощью сервиса сотрудники правоохранительных органов смогут проверять достоверность смс-пропусков

КАЗАНЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Сервис для проверки достоверности смс-пропусков, выдаваемых в Татарстане на время самоизоляции, введенной на фоне коронавируса, запущен в республике. Об этом в субботу сообщается на сайте министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи региона.

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"Команда министерства цифрового развития Республики Татарстан совместно с банком "Ак Барс" запустила в работу новый сервис "Цифровой гвардеец", благодаря которому сотрудники правоохранительных органов смогут проверять достоверность смс-пропусков, выданных жителям республики", - говорится в сообщении.

Сервис работает по следующему принципу: правоохранители вводят код идентификации, предъявляемый жителем. Если пропуск действительно выдавался гражданину, то в системе появятся имя и фамилия человека, место его проживания и код с указанием цели выхода и времени действия пропуска.

"В противном случае, если житель пытался обмануть систему и пропуск он не получал, то система выдаст информацию об отсутствии разрешения для выхода из дома", - говорится в сообщении.

На этой неделе в Татарстане начала действовать система смс-пропусков. Получить разрешение можно для посещения суда, доставки детей в образовательную организацию, посещения медицинской или ветеринарной организации, участия в похоронах, восстановления паспорта, въезда в загородный дом или из него, посещения почты и кредитных организаций. Также разрешение можно оформить для доставки лекарств, продуктов и предметов первой необходимости больным родственникам или оказания им помощи, изменения места проживания.

В России на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияТатарстанПандемия коронавируса нового типа
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