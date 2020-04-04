Жившего в палатке на пляже в Крыму мужчину оштрафовали за нарушение самоизоляции

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Приехавшего из Пермского края мужчину, который жил в палатке на пляже в Евпатории, оштрафовали на 15 тыс. рублей за нарушение ограничительных мероприятий по самоизоляции. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

"Сотрудники Евпаторийского линейного пункта полиции Крымского ЛУ МВД России на транспорте при патрулировании береговой линии Черного моря выявили жителя Пермского края, нарушавшего режим самоизоляции, действующего на территории Республики Крым", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина прибыл в середине марта на автобусе в Севастополь, приобрел оборудование для отдыха и "проживания", после чего отправился путешествовать. Некоторое время отдыхал в Сочи и на территории Краснодарского края, а потом вернулся в Крым. Путешественник передвигался на такси с прицепным устройством, так как благоустроенная "палатка" значительного веса и размера, на пляже Евпатории он разместил ее для дальнейшего проживания до окончания ограничительных мероприятий по самоизоляции. "В отношении 42-летнего уроженца Пермского края правоохранителями составлен административный протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Евпаторийскм городским судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей", - пояснили в МВД.

В субботу также стало известно, что находившийся на самоизоляции гражданин в Крыму пытался выехать на Украину через один из пограничных пунктов пропуска. "У нас вчера в пункте пропуска через государственную границу еще один из граждан нарушил режим самоизоляции, нами был составлен протокол, он помещен в обсерватор", - сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, который транслируется в режиме онлайн.

В пресс-службе главного управления МВД РФ по Волгоградской области журналистам сообщили, что в регионе выявлено три факта нарушения режима самоизоляции. В отношении жительницы Краснооктябрьского района Волгограда, двоих жителей города Калач-на-Дону, отсутствующих дома на момент проверки, составлены протоколы по ч. 2 статьи 6.3. КоАП РФ, предусматривающей наложение административного штрафа в сумме от пятнадцати до сорока тысяч рублей. Кроме того, в городе Котово суд назначил штраф в размере 15 тыс. рублей 22-летней местной жительнице, которая после прибытия из ОАЭ нарушила двухнедельную обязательную самоизоляцию.

В России на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.