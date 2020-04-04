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Пандемия коронавируса нового типа

Посольство РФ в Таиланде рекомендовало застрявшим в стране россиянам продлить медстраховки

Посольство также рекомендовало определить контактные лица в группах соотечественников, которые застряли в стране, для прямого и удобного общения с консульским отделом

БАНГКОК, 4 апреля. /ТАСС/. Посольство РФ в Таиланде рекомендовало российским гражданам, которые застряли в стране из-за приостановки вывозных рейсов, продлить срок действия медицинских страховых полисов. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте диппредставительства.

"В связи с временной приостановкой международных авиарейсов по вывозу российских граждан на родину и вынужденным продлением пребывания их в Таиланде убедительно просим <...> продлить срок действия медицинской страховки, - отмечается в заявлении. - На фоне продолжающегося распространения коронавирусной инфекции и высоких цен на различные медицинские услуги в Таиланде - это очень важно". Также посольство рекомендовало определить контактные лица в группах соотечественников, которые застряли в стране, для прямого и удобного общения с консульским отделом.

Вместе с тем дипломаты напомнили о запрете на массовые собрания и о комендантском часе, который начал действовать на территории всего Таиланда ежедневно с 22:00 до 04:00 по местному времени. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тыс. батов ($1,2 тыс.).

Как сообщила в пятницу Росавиация, действие ранее выданных разрешений на выполнение нерегулярных международных авиарейсов российских и иностранных авиакомпаний, связанных с вывозом российских граждан и граждан СНГ из иностранных государств на территорию РФ, временно приостановлено. Были отменены рейсы "Аэрофлота" из Нью-Йорка и с Мальдив. Кроме того, авиакомпания S7 сообщила об отмене запланированных на 4 апреля рейсов из Бангкока во Владивосток и Иркутск.

По данным посла РФ в Таиланде Евгения Томихина, до 30 марта посольство получило порядка 20,8 тыс. заявок от российских граждан, которые изъявили желание вернуться на родину на фоне пандемии вызванного коронавирусом заболевания и связанных с ней ограничительных мер. Часть граждан успела вернуться в Россию. К настоящему времени общее число инфицированных коронавирусом в королевстве превысило 2 тыс., вылечились 612 человек, 20 умерли. Власти трех туристических провинций - Пхукет, Чонбури и Прачуап Кхирикхан - приняли решение о закрытии всех гостиниц на территории подконтрольных им районов.

Теги
ТаиландРоссияПандемия коронавируса нового типа
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