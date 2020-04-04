В Новгородской области запущен проект "ДовЕРие" для помощи людям из-за ситуации с COVID-19

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 апреля. /ТАСС/. Губернатор Новгородской области, и.п. секретаря Новгородского регионального отделения "Единой России" Андрей Никитин дал старт партийному проекту "ДовЕРие", направленному на поддержку жителей региона, нуждающихся в помощи в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом Никитин сообщил в видеообращении в социальных сетях в субботу.

"В рамках партийного проекта ["ДовЕРие"] мы будем поддерживать всех, кому нужна помощь. Мы будем формировать продуктовые наборы, покупать лекарства, мы будем решать какие-то юридические проблемы, социальные проблемы для тех людей, которые не могут разобраться, как им действовать в данной ситуации", - сказал Никитин в видеообращении.

Формирование продуктовых наборов осуществляется, в том числе, при помощи местных предприятий и фермерских хозяйств. В обращении Никитин поблагодарил всех предпринимателей, которые уже откликнулись и оказали помощь медикам, ветеранам, пенсионерам в регионе.

По данным на 4 апреля, опубликованным региональным оперативным штабом, в Новгородской области на новую коронавирусную инфекцию обследованы 1584 человек, под наблюдением находятся 173 человек. В регионе зафиксированы три подтвержденных случая заражения. Первый выздоровевший житель области выписан 31 марта, двое еще остаются в Новгородской областной инфекционной больнице, их состояние стабильное.

В России на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.