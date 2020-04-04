В посольстве США назвали возможные сроки выполнения рейса для вывоза американцев из России

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Посольство США рассчитывает, что чартерный рейс из Москвы для возвращения американских граждан на родину удастся организовать в середине следующей недели. Сотрудники диппредставительства продолжают работать с российскими властями по этому вопросу.

"Дипмиссия США продолжает заниматься организацией чартерного рейса для наших соотечественников, желающих вернуться на родину. На данный момент мы рассчитываем на то, что рейс из Москвы будет осуществлен в середине следующей недели. Это может быть прямой рейс в США, либо с пересадкой в одной из европейских столиц", - написала в субботу пресс-атташе американского диппредставительства Ребекка Росс в Twitter.

Она подчеркнула, что это может быть последняя возможность для американцев улететь из России перед продолжительной паузой. "Мы активно работаем с авиакомпаниями и российскими властями, чтобы получить необходимые разрешения для осуществления этого рейса. Вероятно, это будет последняя возможность вылететь из России. Мы призываем вас воспользоваться ею, если вы не планируете оставаться в России надолго", - заявила Росс.

Она также призвала граждан США, планирующих попасть на этот рейс, незамедлительно связаться с посольством.

Россия начала поэтапно ограничивать авиасообщение с другими странами на фоне коронавируса с февраля, а уже 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение.