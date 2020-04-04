В Оренбургской области село с населением 900 человек закрыли на карантин по коронавирусу

ТАСС, 4 апреля. Село Новоникитино Оренбургской области, в котором проживает около 900 человек, закрыто на карантин из-за приехавшей из Подмосковья женщины, у которой подозревают коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила в субботу вице-губернатор - зампредседателя правительства по соцполитике, глава Минздрава региона Татьяна Савинова в ходе прямого эфира в Instagram.

"К сожалению, оказалось, что количество контактных лиц по данному селу очень-очень большое, что свидетельствует о несоблюдении режима самоизоляции, который введен на территории субъекта, не только гостьей, но и всеми жителями конкретного села. Принято решение о наложении карантина на все село. Пациентка была эвакуирована, как и ее семья, а все село на 14 дней на режиме карантина, это значит что запрещен въезд и выезд из села", - сказала Савинова.

По ее словам, еще один предварительный случай заболевания зафиксирован в Соль-Илецке у прибывшей из Москвы женщины. Савинова отметила, что пациентка ни с кем, кроме своей семьи, не контактировала.

В настоящее время в Оренбургской области зарегистрировано 12 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, один человек скончался, еще один накануне выписан из больницы. Большинство заболевших находится в удовлетворительном состоянии.

В России на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.