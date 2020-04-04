{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Оренбургской области село с населением 900 человек закрыли на карантин по коронавирусу

Карантин продлится две недели

ТАСС, 4 апреля. Село Новоникитино Оренбургской области, в котором проживает около 900 человек, закрыто на карантин из-за приехавшей из Подмосковья женщины, у которой подозревают коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила в субботу вице-губернатор - зампредседателя правительства по соцполитике, глава Минздрава региона Татьяна Савинова в ходе прямого эфира в Instagram.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"К сожалению, оказалось, что количество контактных лиц по данному селу очень-очень большое, что свидетельствует о несоблюдении режима самоизоляции, который введен на территории субъекта, не только гостьей, но и всеми жителями конкретного села. Принято решение о наложении карантина на все село. Пациентка была эвакуирована, как и ее семья, а все село на 14 дней на режиме карантина, это значит что запрещен въезд и выезд из села", - сказала Савинова.

По ее словам, еще один предварительный случай заболевания зафиксирован в Соль-Илецке у прибывшей из Москвы женщины. Савинова отметила, что пациентка ни с кем, кроме своей семьи, не контактировала.

В настоящее время в Оренбургской области зарегистрировано 12 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, один человек скончался, еще один накануне выписан из больницы. Большинство заболевших находится в удовлетворительном состоянии.

В России на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияОренбургская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Россия договорилась с Китаем о поставках еще 80 млн масок и 1 млн защитных костюмов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС