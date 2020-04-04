В якутском зоопарке впервые показали новорожденного белого медвежонка

ЯКУТСК, 4 апреля. /ТАСС/. Зоопарк "Орто Дойду" в Якутии впервые показал публике родившегося в декабре прошлого года в неволе детеныша белых медведей. Но из-за того, что сам зоопарк закрыт для посетителей из-за коронавируса, наблюдать за первым "выходом в свет" малыша можно было только через онлайн-трансляцию, которая велась в интернете.

Имени у медвежонка пока нет, его выберут в рамках конкурса, который проведут на портале зоопарка "Орто Дойду" и в социальных сетях.

"Медвежонок, появившийся на свет в якутском зоопарке, провел всю зиму вместе с мамой Колыманой в берлоге. Все это время он активно рос, набирал вес и развивался", - рассказали в компании "Роснефть", которая опекает родителей малыша с 2014 года, а также остальных белых медведей в российских зоопарках.

До этого сотрудники парка сами видели медвежонка лишь раз: когда проводили его осмотр, взвешивание и вакцинацию.

Зоопарк и в дальнейшем планирует публиковать видеоматериалы на YouTube, и, когда станет технически возможно, транслировать онлайн на постоянной основе.

Детеныш будет жить в зоопарке, пока не определится его дальнейшая судьба. "Специалисты зоопарка определили его пол, провели вакцинацию, взвесили, и теперь мы знаем, что вес его составляет почти 18 кг. Сейчас медвежонок все еще кормится молоком матери, но уже попробовал и ее обед", - отметили в пресс-службе зоопарка.

Белая медведица Колымана будучи медвежонком была найдена в апреле 2012 года бригадой "Медвежьего патруля", в чьи обязанности входит наблюдение за белыми медведями и защита их родовых берлог. Так как поиски матери-медведицы не привели к результату, медвежонка доставили в зоопарк "Орто Дойду". Позднее к ней из Санкт-Петербурга прилетел годовалый самец Ломоносов. В конце 2016 года Колымана родила первого медвежонка, которого впоследствии передали в Ленинградский зоопарк. По словам специалистов, очень редко рожденная на воле медведица размножается в неволе.