Несколько пациентов в Твери, Липецке и Воронеже выздоровели после коронавируса

В ЦФО, за исключением Москвы и Московской области, зарегистрированы 156 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 16 человек выписались из больниц после выздоровления. В Ивановской области заразились 23 человека, в Брянской и Тульской - по 19 человек, в Липецкой - 18, Воронежской области - 14, Рязанской - 12, Тверской, Белгородской, Тамбовской, Костромской - по 7, Орловской и Калужской - по 6 случаев заражения, Ярославской - 5, Курской - 4, Владимирской - три, Смоленской - два. Во Владимирской области умер мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией, в Костромском регионе - 70-летняя женщина.

ТАСС, 4 апреля. Пожилой мужчина из Твери, а также два человека в Воронежской области, один в Липецке, ранее заразившиеся коронавирусом, выздоровели после комплексной терапии, сообщили ТАСС в субботу в оперативных штабах и правительствах регионов. Всего за сутки количество жителей регионов Центрального федерального округа (ЦФО) с подтвержденным диагнозом коронавирус увеличилось со 112 до 156 человек.

К 4 апреля медики отмечают выздоровление у четырех пациентов в Тверской, Липецкой и Воронежской областях после перенесенного коронавируса. "В Тверской области выздоровел еще один пациент, у которого была диагностирована новая коронавирусная инфекция. Пожилой мужчина проходил лечение в тверской городской больнице № 6", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Тверской области. Мужчина продолжает лечение неврологического заболевания и на следующей неделе готовится к выписке.

Также 5 апреля медики планируют выписать одного из пациентов в Воронежской области, после перенесенного коронавируса, еще один житель Воронежа и пациент из Липецка выписались 3 и 4 апреля из больниц. К выписке после перенесенного коронавируса в ближайшее время готовятся два человека в Калужской области. Улучшение самочувствия, как уточнили ТАСС в департаменте здравоохранения Орловской области, отмечается у троих жителей региона.

Кратное увеличение

Всего за сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло в два раза в Брянском регионе - с 7 до 19 и Ивановской области - с 13 до 23. Кроме того, еще 13 экспресс-тестов на наличие инфекции показали положительный результат у контактировавших с зараженным врачом-нейрохирургом Ивановской облбольницы, и одного жителя региона, который вернулся из Москвы.

"Всего в Брянской области подтверждено 19 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Новые случаи - 12 граждан с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция являются лицами, которые контактировали с прихожанами протестантской РЦХВЕ [Российская Церковь христиан веры евангельской]", - отметили в оперштабе Брянской области.

Третьего апреля Бежицкий районный суд Брянска на 90 дней приостановил деятельность церкви христиан евангельской веры "Пробуждение", у двоих прихожан которой была выявлена новая коронавирусная инфекция. По прибытии из Испании они нарушили режим самоизоляции. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей").

Новые случаи заражения и состояние пациентов

Состояние пациентов, которые находятся на лечении, а также тех, чьи результаты анализов выявили наличие коронавирусной инфекции за последние сутки, по данным оперативным штабов, в большинстве регионов ЦФО стабильное и не вызывает опасений у медиков. В частности, наличие коронавируса подтвердилось у четырех родственников жительницы Костромской области, умершей 3 апреля после осложнений из-за инфекции.

"Поступили результаты исследования биоматериала костромичей, контактировавших с пожилой женщиной, которая умерла накануне. У четырех родственников подтвердилось новое инфекционное заболевание. Подтвердился коронавирус и у третьего подростка, вернувшегося с группой костромичей из Англии", - уточнили в пресс-службе администрации Костромской области.

В состоянии средней степени тяжести находится жительница Ярославля, состояние 66-летнего мужчины из Рязанской области оценивается как тяжелое - наличие у них коронавирусной инфекции подтвердилось 4 апреля. Кроме того, в преддверии выписки после перенесенного коронавируса скончалась 93-летняя пациентка в Туле. По данным правительства региона, причиной смерти женщины стало хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы.

В России на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.