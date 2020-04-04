{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Несколько пациентов в Твери, Липецке и Воронеже выздоровели после коронавируса

Всего в Центральном федеральном округе, за исключением Москвы и Московской области, диагноз коронавирус подтвердился у 156 человек

ТАСС, 4 апреля. Пожилой мужчина из Твери, а также два человека в Воронежской области, один в Липецке, ранее заразившиеся коронавирусом, выздоровели после комплексной терапии, сообщили ТАСС в субботу в оперативных штабах и правительствах регионов. Всего за сутки количество жителей регионов Центрального федерального округа (ЦФО) с подтвержденным диагнозом коронавирус увеличилось со 112 до 156 человек.

В ЦФО, за исключением Москвы и Московской области, зарегистрированы 156 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 16 человек выписались из больниц после выздоровления. В Ивановской области заразились 23 человека, в Брянской и Тульской - по 19 человек, в Липецкой - 18, Воронежской области - 14, Рязанской - 12, Тверской, Белгородской, Тамбовской, Костромской - по 7, Орловской и Калужской - по 6 случаев заражения, Ярославской - 5, Курской - 4, Владимирской - три, Смоленской - два. Во Владимирской области умер мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией, в Костромском регионе - 70-летняя женщина.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

К 4 апреля медики отмечают выздоровление у четырех пациентов в Тверской, Липецкой и Воронежской областях после перенесенного коронавируса. "В Тверской области выздоровел еще один пациент, у которого была диагностирована новая коронавирусная инфекция. Пожилой мужчина проходил лечение в тверской городской больнице № 6", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Тверской области. Мужчина продолжает лечение неврологического заболевания и на следующей неделе готовится к выписке.

Также 5 апреля медики планируют выписать одного из пациентов в Воронежской области, после перенесенного коронавируса, еще один житель Воронежа и пациент из Липецка выписались 3 и 4 апреля из больниц. К выписке после перенесенного коронавируса в ближайшее время готовятся два человека в Калужской области. Улучшение самочувствия, как уточнили ТАСС в департаменте здравоохранения Орловской области, отмечается у троих жителей региона.

Кратное увеличение

Всего за сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло в два раза в Брянском регионе - с 7 до 19 и Ивановской области - с 13 до 23. Кроме того, еще 13 экспресс-тестов на наличие инфекции показали положительный результат у контактировавших с зараженным врачом-нейрохирургом Ивановской облбольницы, и одного жителя региона, который вернулся из Москвы.

"Всего в Брянской области подтверждено 19 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Новые случаи - 12 граждан с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция являются лицами, которые контактировали с прихожанами протестантской РЦХВЕ [Российская Церковь христиан веры евангельской]", - отметили в оперштабе Брянской области.

Третьего апреля Бежицкий районный суд Брянска на 90 дней приостановил деятельность церкви христиан евангельской веры "Пробуждение", у двоих прихожан которой была выявлена новая коронавирусная инфекция. По прибытии из Испании они нарушили режим самоизоляции. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей").

Новые случаи заражения и состояние пациентов

Состояние пациентов, которые находятся на лечении, а также тех, чьи результаты анализов выявили наличие коронавирусной инфекции за последние сутки, по данным оперативным штабов, в большинстве регионов ЦФО стабильное и не вызывает опасений у медиков. В частности, наличие коронавируса подтвердилось у четырех родственников жительницы Костромской области, умершей 3 апреля после осложнений из-за инфекции.

"Поступили результаты исследования биоматериала костромичей, контактировавших с пожилой женщиной, которая умерла накануне. У четырех родственников подтвердилось новое инфекционное заболевание. Подтвердился коронавирус и у третьего подростка, вернувшегося с группой костромичей из Англии", - уточнили в пресс-службе администрации Костромской области.

В состоянии средней степени тяжести находится жительница Ярославля, состояние 66-летнего мужчины из Рязанской области оценивается как тяжелое - наличие у них коронавирусной инфекции подтвердилось 4 апреля. Кроме того, в преддверии выписки после перенесенного коронавируса скончалась 93-летняя пациентка в Туле. По данным правительства региона, причиной смерти женщины стало хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы.

В России на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Саудовской Аравии изолировали несколько районов второго по величине города Джидда
Жителям семи пригородов экономической столицы страны разрешено выходить за покупками или получать медицинскую помощь только в период с 06:00 до 15:00 по местному времени
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС