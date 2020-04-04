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В Дагестане подписали первое дистанционное соглашение о трудоустройстве жителей республики

Граждан привлекут к строительству скоростных автомобильных дорог Московской области и других регионов России

МАХАЧКАЛА, 4 апреля. /ТАСС/. Власти Дагестана и общественная организация "Мобильные кадры России" подписали первое дистанционное соглашение о сотрудничестве по трудоустройству жителей республики, достигнута договоренность о привлечении дагестанцев к строительству скоростных автомобильных дорог Московской области и других регионов России, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Министерства труда и социального развития Дагестана.

"Состоялись переговоры министра труда и соцразвития Республики Дагестан Изумруд Мугутдиновой и председателя организации "Мобильные кадры России" Владислава Шамина о сотрудничестве по трудоустройству дагестанцев. Переговоры проходили посредством видеоконференцсвязи. По итогам, в режиме онлайн, было подписано соглашение, что является своего рода новшеством и показателем адаптации к современным условиям работы. Намечена совместная деятельность по привлечению граждан от 18 лет для строительства сети скоростных автомобильных дорог Московской области и других регионов России", - сообщил представитель ведомства.

В пресс-службе уточнили, что жители республики смогут получить временную или постоянную работу. "При этом трансфер к месту работы и обратно, общежитие, спецодежда, а также трехразовое питание будут обеспечиваться за счет работодателя. Заработная плата составит от 25 до 30 тыс. рублей и выше", - отметили в пресс-службе, добавив, что заявки на трудоустройство будет принимать Республиканский молодежный центр занятости "Успех", который продолжает работу в дистанционном режиме.

В настоящее время в Дагестане подтверждено 25 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в республике действует режим самоизоляции. В России на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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