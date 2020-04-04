Врача районной больницы в Дагестане госпитализировали с подозрением на коронавирус

МАХАЧКАЛА, 4 апреля. /ТАСС/. Врач Ботлихской районной больницы в Дагестане госпитализирован с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, сообщили в субботу в пресс-службе республиканского Минздрава.

"С подозрением на коронавирус госпитализирована врач Ботлихской районной больницы. Состояние удовлетворительное. Установлен полный круг контактов среди медработников, пациентов и членов семьи. Всем проведен отбор клинического материала для исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по состоянию на 4 апреля новых подтвержденных случаев коронавируса в Дагестане нет. "Общее же количество тех, у кого первичный тест показал положительный результат выросло до 50 человек, в их числе 11 детей. Они все ждут окончательного диагноза из референс-центра в Москве", - добавили в пресс-службе.

По данным Минздрава Дагестана, в настоящее время в республике подтверждено 25 случаев заражения коронавирусной инфекцией, среди зараженных семеро детей. "В настоящее время в реанимации, в стабильно тяжелом состоянии находятся три человека, у одной пациентки 85 лет диагноз COVID-19 подтвержден. У двух других - 67 и 63 года - первичный тест положительный. У заболевших развились осложнения, характерные для лиц пожилого возраста и для лиц, имеющих хронические заболевания", - также уточнили в пресс-службе.