{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Врача районной больницы в Дагестане госпитализировали с подозрением на коронавирус

Речь идет о враче Ботлихской районной больницы, ее состояние оценивают как удовлетворительное

МАХАЧКАЛА, 4 апреля. /ТАСС/. Врач Ботлихской районной больницы в Дагестане госпитализирован с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, сообщили в субботу в пресс-службе республиканского Минздрава.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"С подозрением на коронавирус госпитализирована врач Ботлихской районной больницы. Состояние удовлетворительное. Установлен полный круг контактов среди медработников, пациентов и членов семьи. Всем проведен отбор клинического материала для исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по состоянию на 4 апреля новых подтвержденных случаев коронавируса в Дагестане нет. "Общее же количество тех, у кого первичный тест показал положительный результат выросло до 50 человек, в их числе 11 детей. Они все ждут окончательного диагноза из референс-центра в Москве", - добавили в пресс-службе.

По данным Минздрава Дагестана, в настоящее время в республике подтверждено 25 случаев заражения коронавирусной инфекцией, среди зараженных семеро детей. "В настоящее время в реанимации, в стабильно тяжелом состоянии находятся три человека, у одной пациентки 85 лет диагноз COVID-19 подтвержден. У двух других - 67 и 63 года - первичный тест положительный. У заболевших развились осложнения, характерные для лиц пожилого возраста и для лиц, имеющих хронические заболевания", - также уточнили в пресс-службе.

 

Теги
РоссияДагестанПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Саудовской Аравии изолировали несколько районов второго по величине города Джидда
Жителям семи пригородов экономической столицы страны разрешено выходить за покупками или получать медицинскую помощь только в период с 06:00 до 15:00 по местному времени
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС