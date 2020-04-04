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Информация об угрозе взрыва самолета, летевшего из Петербурга в Москву, не подтвердилась

Посадка прошла по расписанию в штатном режиме

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Информация об угрозе взрыва самолета, следовавшего рейсом Санкт-Петербург - Москва (Шереметьево), не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Самолет рейсом Санкт-Петербург - Москва благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево, информация об угрозе взрыва не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что самолет получил анонимное сообщение о "минировании" и при посадке в Шереметьево подал сигнал тревоги. Борт вылетел в 14:09 мск и приземлился в 15:07 мск. Посадка прошла в штатном режиме.

В четверг неизвестные сообщили о "минировании" всех самолетов, находящихся в Шереметьево. Они были осмотрены, опасных предметов не обнаружено. В пятницу подобные сообщения продолжили поступать.

Сообщения об угрозе взрывов на борту самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта, за это время были "заминированы" более 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

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РоссияСанкт-Петербург
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