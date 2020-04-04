Южная Осетия полностью закроет границу с Россией из-за пандемии коронавируса

ЦХИНВАЛ, 4 апреля. /ТАСС/. Власти Южной Осетии приняли решение о полном закрытии с 5 апреля автомобильного пункта пропуска "Рук" на границе с Российской Федерацией, сообщили в субботу в пресс-службе президента республики.

"Правительство Республики Южная Осетия постановило временно прекратить пересечение югоосетинской границы через пункт пропуска "Рук" с 20 часов 00 минут 5 апреля 2020 года до 23 часов 59 минут 12 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 12 апреля пересечение границы будет осуществляться по особому порядку, который будет разработан органами власти республики.

"Правительство поручило министерству экономического развития определить механизм обеспечения Южной Осетии товарами, а также установить предельные розничные надбавки в размере не более 20% на продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости и не более 10% на медикаменты. Постановлением правительства из резервного фонда выделено 6,5 млн рублей на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения", - также уточнили в пресс-службе.

В постановлении отмечается, что все принятые меры обусловлены особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.

Ранее власти Южной Осетии из-за ситуации с коронавирусом приостанавили пропуск граждан республики через пункт пропуска "Нижний Зарамаг - Рук" на границе с Россией. При этом ограничение не распространялось на грузовые перевозки. Кроме того, через пункт пропуска могли перемещаться работники госорганов и экстренных служб Южной Осетии, направляемых в служебные командировки, работников дипломатических учреждений, аккредитованных в республике, военнослужащих Объединенной российской военной базы и Пограничного управления ФСБ России в Южной Осетии, направляющихся в служебные командировки.

О коронавирусной инфекции

По данным на 4 апреля, случаев заражения коронавирусом в Южной Осетии не выявлено. В России зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.