В РПЦ надеются, что из-за карантина люди не станут зависимы от социальных сетей

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) надеется, что изоляция в период пандемии не сделает людей зависимыми от социальных сетей. Такое мнение он высказал в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу.

"Я надеюсь, что это все-таки временное положение и что когда угроза минует, все смогут вернуться к нормальной жизни. Опасность заразиться вирусом зависимости от социальных сетей - она всегда существует для каждого человека в любое время. И без всякого коронавируса, без всякой самоизоляции, без всякого социального дистанцирования мы видим, как некоторые молодые люди уходят, с головой погружаются в этот виртуальный мир и забывают о реальном мире", - сказал он.

По мнению митрополита, это серьезная проблема для молодежи. "Человек через интернет никогда не может полностью раскрыться, он всегда может за что-то спрятаться, может выдавать себя не за то, чем он на самом деле является. И сколько разочарований связанно с тем, что люди знакомятся через интернет, а потом, когда встречаются в реальной жизни, оказывается, что все совсем по-другому", - добавил он.