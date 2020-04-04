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Пандемия коронавируса нового типа

В столице Аргентины на фоне карантина на 50% снизилось загрязнение воздуха

По оценке правительства города, воздух стал чище, прежде всего, из-за значительного снижения автомобильного трафика

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 апреля. /ТАСС/. Уровень загрязнения воздуха а аргентинской столице за первую неделю всеобщего карантина, введенного 20 марта из-за распространения коронавируса, снизился на 50%. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства города.

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Агентство по защите окружающей среды собрало данные о наличии в атмосфере загрязняющих веществ в атмосфере в период с 20 по 25 марта и сравнило полученные сведения с аналогичным периодом прошлого года. Результаты показали, что концентрация монооксида углерода, оксида азота и взвешенных частиц сократилась на 50%.

По оценке правительства города, воздух стал чище, прежде всего, из-за значительного снижения автомобильного трафика. Согласно указу о введении в стране режима обязательной превентивной социальной изоляции, личным транспортом могут пользоваться только граждане, которые могут доказать, что им необходимо выйти из дома и доехать до другого места.

Как отмечает Агентство по защите окружающей среды, за несколько часов до того, как президент страны Альберто Фернандес объявил о введении общего карантина, уровень загрязнения воздуха в Буэнос-Айресе заметно увеличился. По словам экспертов, рост связан с тем, что многие горожане поехали в магазины, чтобы подготовиться к режиму изоляции.

Фернандес объявил о введении карантина 19 марта. Согласно подписанному им указу, жители страны могут выходить из дома только, чтобы сходить в аптеку или супермаркет, к врачу с неотложной проблемой или для помощи пожилым родственникам. Кроме того, под исключения попал ряд профессий, необходимых для удовлетворения основных нужд общества.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый в стране случай заражения коронавирусом. На сегодняшний день в стране выявлено 1 353 случая заболевания, 42 человека умерли.

 

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АргентинаПандемия коронавируса нового типа
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