В Британии число умерших из-за коронавируса выросло за сутки более чем на 700

ЛОНДОН, 4 апреля. /ТАСС/. Число умерших в Великобритании пациентов с коронавирусом за сутки увеличилось на 708, достигнув 4 313. Как сообщил в пятницу Минздрав страны, за тот же период число подтвержденных случаев заражения выросло почти на 3,7 тыс., до 43 903.

"По состоянию на 09:00 (11:00 мск) 4 апреля у 183 190 человек в Соединенном Королевстве были взяты анализы [на коронавирус], в 41 903 случаях результаты анализов оказались положительными. По состоянию на 17:00 (19:00 мск) 3 апреля 4 303 человека из тех, кто был госпитализирован в Великобритании с коронавирусом, к сожалению, умерли", - отмечается в сообщении.

За предыдущие сутки национальную статистику пополнили 684 новых случая смерти больных и почти 4,5 тыс. подтвержденных случаев заражения.

Публикуемая британскими властями статистика включает далеко не все летальные исходы, имевшие место вне больниц. Британские СМИ информируют о том, что инфекция начинает распространяться в домах престарелых. В пятницу вещательная корпорация Би-би-си сообщила, что в одном из таких заведений в шотландском Глазго за последнюю неделю умерли 13 человек.

23 марта в целях борьбы с распространением нового коронавируса в Соединенном Королевстве был введен карантин. Людям запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. По словам главы британского Минздрава, власти ожидают, что пик заболеваемости в стране будет достигнут в ближайшие недели - несколько раньше, чем ожидалось.

На прошлой неделе коронавирусная инфекция была обнаружена у премьер-министра Бориса Джонсона, который в пятницу заявил о том, что у него сохраняются симптомы заболевания. Коронавирусом заразились принц Уэльский Чарльз и глава Минздрава Мэтт Хэнкок - они уже выздоровели. Неделю провел дома с подозрением на инфекцию и глава Минобороны Бен Уоллес, также уже объявивший о выздоровлении. В самоизоляции по-прежнему находятся британский министр по делам Шотландии Алистер Джек, главный санитарный врач Англии Крис Уитти, главный советник премьера Доминик Каммингс.