Ватикан консультируется с РПЦ по вопросу канонизации доктора Гааза

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Ватикан консультируется с Русской православной церковью (РПЦ) по вопросу прославления в лике святых жившего в России доктора Федора Гааза, РПЦ поддерживает это намерение. Об этом председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сказал в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу.

"Эта канонизация готовилась давно, еще осенью из Ватикана мы получили об этом сообщение, в том числе наше мнение запрашивалось. И, конечно, мы дали положительное мнение, потому что мы знаем, какую роль играл доктор Гааз в жизни нашей страны, скольких людей он спас от смерти, скольким заключенным он помог и какой это был исключительный человек. Поэтому мы, конечно, радуемся тому, что католическая церковь по заслугам оценила подвиг своего сына, который отдал всего себя служению России", - сказал он.

Федор Гааз (настоящее имя Фридрих Йозеф) - врач и филантроп, известный как "святой доктор", работавший в России в XIX веке. В 1809 и 1810 годах он побывал на Кавказе для изучения минеральных источников. Исследовал источники в Кисловодске, открыл источники Железноводска, первым сообщил об источниках в Ессентуках. Причислен к лику блаженных Римско-католической церковью в 2018 году; по информации официального сайта РПЦ, в Ватикане работает комиссия по его канонизации.