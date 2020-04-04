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Пандемия коронавируса нового типа

Режим самоизоляции продлили в Карачаево-Черкесии и Ингушетии

Самоизоляция продлится в регионах до 30 апреля включительно

МАГАС, 4 апреля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) и Ингушетии из-за угрозы распространения коронавируса приняли решение продлить режим самоизоляции в республиках.

"Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о продлении режима самоизоляции в республике до 30 апреля включительно", - сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

Режим действует в Ингушетии с 30 марта для всех жителей независимо от возраста. Также в республике приостановлены межрегиональные пассажирские перевозки и ограничены городские пригородные маршруты, по региону курсируют дежурные маршруты по временному графику.

Решение продлить режим также принято в КЧР, где он действует с 31 марта. "Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ, согласно которому на данном этапе в КЧР продлен режим всеобщей самоизоляции. Дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от развития ситуации и на основании рекомендаций врачей эпидемиологов", - сообщили ТАСС в оперативном штабе по противодействию распространению коронавируса в республике.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 357). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияИнгушетияКарачаево-ЧеркесияПандемия коронавируса нового типа
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