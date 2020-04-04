Полиция Греции выписала штрафы на €4,2 млн за нарушения ограничений при пандемии

АФИНЫ, 4 апреля. /ТАСС/. Общая сумма штрафов, наложенных на граждан Греции за нарушение запрета на бесцельный выход из дома и передвижение на автомобилях, а также запрета на работу промтоварных магазинов и точек общественного питания в рамках мер по пресечению распространения коронавируса, достигла с 23 марта €4,2 млн. Об этом сообщила в субботу газета " Нафтемборики " со ссылкой на данные греческой полиции.

Сведения о штрафах объявляются ежедневно, полицейские проводят проверки на дорогах, останавливая проезжающие машины и проходящих пешеходов. Штраф за каждое такое нарушение составляет €150. С 23 марта, когда начал действовать запрет на бесцельный выход из дома и передвижение на автомобилях, были выявлены 17 358 нарушений по всей стране. За это наложены штрафы в размере €2,6 млн. Большинство нарушений было выявлено в Афинах и столичной области Аттика, за ними следуют Салоники, Ионические острова и Западная Греция.

Что касается запрета на работу промтоварных магазинов, кафе, ресторанов, баров, парикмахерских и других объектов, то всего было зафиксировано 330 нарушений, причем общая сумма штрафов достигла €1,65 млн. За такие нарушения штраф составляет €5 тыс. Граждане имеют право обжаловать наложенный штраф, отправив письменную жалобу в местные полицейские управления по факсу или электронной почте. Штрафы в размере €5 тыс. выписываются и тем, кто нарушает правила обязательного 14-дневного карантина после возвращения из-за границы.

"Важно, что большинство граждан соблюдают меры, принятые для предотвращения и ограничения распространения коронавируса", - заявила пресс-секретарь греческой полиции Иоанна Ротзиоку. По ее словам, за это полиция страны "их горячо благодарит".

Ограничительные меры

Греческие власти в рамках борьбы с распространением коронавируса приняли жесткие ограничительные меры. Закрыты все учебные заведения, парки, кинотеатры, театры, музеи, археологические площадки, торговые центры и промтоварные магазины, почти все гостиницы, запрещены поездки на острова, вход в гавани круизных судов и яхт. Объявлены жесткие санкции за нарушение запретов. Фактически в стране продолжают работать только госслужбы, супермаркеты и небольшие продовольственные магазины, аптеки, почты, банки и салоны мобильной связи. На вход в них тоже введены ограничения.

Также введен запрет на все передвижения граждан, за исключением случаев крайней необходимости. Он будет действовать до 6 апреля, но, как уже заявил министр развития и инвестиций Адонис Георгиадис, это ограничение будет продлено "на значительно более длительный срок". Запрет относится как к автомобилистам, так и к пешеходам. Можно выходить из дома и ездить только на работу, в супермаркет, аптеку, банк и к врачу. Можно также выгуливать домашних животных и индивидуально заниматься спортом. Кроме работы, все другие посещения должны осуществляться в пределах района проживания.

Все выходящие на улицу обязаны иметь при себе заполненное по установленной форме заявление о цели выхода из дома или отправить бесплатное СМС-сообщение на специальный телефонный номер с указанием цели и своих данных с тем, чтобы получить на телефон подтверждение. За каждое нарушение установленного порядка полиция выписывает штраф. Как сообщило правительство, все штрафы за карантинные нарушения будут переводиться на укрепление системы здравоохранения и поддержку врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией.

По последним данным Минздрава, число инфицированных коронавирусом в Греции достигло 1 613, умерли 59 человек.