{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Власти Кубани упростили получение спецпропусков в условиях карантина для автовладельцев

Выдача пропусков в регионе началась со 2 апреля

КРАСНОДАР, 4 апреля. /ТАСС/. Автовладельцам в Краснодарском крае, которые уже получили спецпропуск на время карантина, не нужно будет получать еще один пешеходный пропуск. Об этом в субботу заявил глава региона Вениамин Кондратьев после массовых жалоб жителей региона на скопления людей в очередях за документами.

Накануне сообщалось, что с четверга на Кубани началась выдача пропусков на передвижение по краю на личном транспорте, в пятницу в Краснодаре в администрациях внутригородских округов возникли очереди на их получение. После введения пропускной системы местные жители начали выкладывать в соцсетях фото и видео массового скопления жителей в помещениях. Жители указывают на то, что сложившая ситуация не способствует предотвращению распространения коронавируса, а, наоборот, провоцирует.

"Я внимательно слежу за вашими обращениями. Ситуация решается. Сегодня подписал постановление - мы исключим дублирование автомобильных пропусков пешеходными. Всем, у кого есть пропуск на транспорт, ничего дополнительно получать не нужно. При условии, если вы являетесь собственником авто или имеете право им управлять", - написал он в Telegram-канале.

При этом Кондратьев подчеркнул, что сейчас "жители не до конца понимают, как им себя вести и что делать". "Прошу на местах усилить разъяснительную работу, разумно и человечно подходить к каждой жизненной ситуации", - отметил он.

Власти Краснодарского края во вторник приняли решение о введении режима карантина для всех жителей региона из-за угрозы распространения коронавируса. Передвижения по краю возможно только при наличии спецпропусков. Исключения составляют походы в магазин или аптеку. Также ограничения затронули транзитный транспорт, который не должен заезжать в города и станицы.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Саудовской Аравии изолировали несколько районов второго по величине города Джидда
Жителям семи пригородов экономической столицы страны разрешено выходить за покупками или получать медицинскую помощь только в период с 06:00 до 15:00 по местному времени
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС