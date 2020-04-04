Власти Кубани упростили получение спецпропусков в условиях карантина для автовладельцев

КРАСНОДАР, 4 апреля. /ТАСС/. Автовладельцам в Краснодарском крае, которые уже получили спецпропуск на время карантина, не нужно будет получать еще один пешеходный пропуск. Об этом в субботу заявил глава региона Вениамин Кондратьев после массовых жалоб жителей региона на скопления людей в очередях за документами.

Накануне сообщалось, что с четверга на Кубани началась выдача пропусков на передвижение по краю на личном транспорте, в пятницу в Краснодаре в администрациях внутригородских округов возникли очереди на их получение. После введения пропускной системы местные жители начали выкладывать в соцсетях фото и видео массового скопления жителей в помещениях. Жители указывают на то, что сложившая ситуация не способствует предотвращению распространения коронавируса, а, наоборот, провоцирует.

"Я внимательно слежу за вашими обращениями. Ситуация решается. Сегодня подписал постановление - мы исключим дублирование автомобильных пропусков пешеходными. Всем, у кого есть пропуск на транспорт, ничего дополнительно получать не нужно. При условии, если вы являетесь собственником авто или имеете право им управлять", - написал он в Telegram-канале.

При этом Кондратьев подчеркнул, что сейчас "жители не до конца понимают, как им себя вести и что делать". "Прошу на местах усилить разъяснительную работу, разумно и человечно подходить к каждой жизненной ситуации", - отметил он.

Власти Краснодарского края во вторник приняли решение о введении режима карантина для всех жителей региона из-за угрозы распространения коронавируса. Передвижения по краю возможно только при наличии спецпропусков. Исключения составляют походы в магазин или аптеку. Также ограничения затронули транзитный транспорт, который не должен заезжать в города и станицы.