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Пандемия коронавируса нового типа

Попова назвала "социальным нигилизмом" работу косметологов на дому во время самоизоляции

Глава Роспотребнадзора считает, что "нельзя так относиться к своим близким, родным людям"

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала в субботу "социальным нигилизмом" продолжение оказания услуг на дому некоторыми косметологическими организациями и салонами красоты.

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"Есть такой вот "социальный нигилизм", нельзя так относиться к своим близким, родным людям. Совершенно странная социальная позиция любого бизнеса <...> в этой ситуации, тем более врачей, которые осознают риски, которые они несут, [и] все-таки эти риски реализуют", - сказала Попова журналистам.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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