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Пандемия коронавируса нового типа

Рейтинг правящей коалиции в Германии существенно вырос на фоне пандемии

По данным института Forsa, за Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы готовы отдать свои голоса 37% избирателей, еще около месяца назад рейтинг ХДС/ХСС составлял 26%

БЕРЛИН, 4 апреля. /ТАСС/. Рейтинг правящих партий ФРГ - Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а также Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - вырос на фоне пандемии. Таковы результаты опубликованного в субботу опроса института Forsa.

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За ХДС/ХСС готовы отдать свои голоса 37% избирателей, за СДПГ - 17%. Для консерваторов это лучший результат с сентября 2017 года. Социал-демократы же впервые с сентября 2018 года сместили со второго места "зеленых".

Около месяца назад, 7 марта, когда в Германии только начинал распространяться коронавирус, рейтинг ХДС/ХСС составлял 26%, а СДПГ - 15%. "Зеленые" же с тех пор потеряли 8 процентных пунктов и сейчас пользуются поддержкой 16% электората.

За правую "Альтернативу для Германии" готовы отдать голоса 9%, за левых - 8%, за либеральную Свободную демократическую партию - 6%.

В опросе участвовали 2 506 человек.

По последним данным телеканала NTV, в Германии коронавирусом заразились 85 439 человек, умерли 1 153.

Какие меры действуют в ФРГ

В Германии сейчас сведена к нулю почти вся общественная жизнь. По всей стране закрыты музеи, театры, концертные и выставочные залы, рестораны, бары, парикмахерские, косметические салоны, бассейны и спортивные залы. Людям запретили собираться более чем по двое, исключения сделаны для семей и людей, живущих под одной крышей. Также следует, находясь на улице или в магазинах, соблюдать дистанцию в 1,5 м. Введенный порядок контролируют полиция и административные органы.

Общефедеральный карантин было решено не вводить. Люди могут выходить на прогулки, заниматься спортом на открытом воздухе, находиться в парках и скверах. При этом каждая отдельная федеральная земля имеет право действовать жестче. К примеру, в Гессене ходить по улицам можно не по двое, а только в одиночку. В Саксонии повсеместный карантин действует с конца марта. Бавария ввела карантин в середине прошлой недели.

Экономисты подсчитали, что одна неделя экономического простоя обходится ФРГ в 1% ВВП. Уже сейчас эксперты не сомневаются, что по итогам года Германию ожидает рецессия, вопрос только в уровне сокращения ВВП. Больше всего страдают небольшие предприятия, гастрономия, фрилансеры. Для них кабмин ФРГ выделил помощь в объеме €50 млрд.

Большинство граждан Германии с пониманием относятся к ограничениям, введенным из-за пандемии. Как свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса социологической службы YouGov, эти меры поддерживают 85% граждан ФРГ. При этом 44% респондентов считают, что действующие меры помогут замедлить распространение инфекции, 41% высказался за то, чтобы ужесточить их, а 7% полагают, что ограничения нужно смягчить либо вообще отменить.

Теги
ГерманияПандемия коронавируса нового типа
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