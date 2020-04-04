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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: власти Албании выпустят почти 500 заключенных в связи с новым коронавирусом

Право на условно-досрочное освобождение получили лица, срок отбывания наказания у которых составляет меньше трех лет, а также заключенные с наличием хронических заболеваний и старше 60 лет, которым еще предстояло находиться под стражей не более пяти лет

ЗАГРЕБ, 4 апреля. /ТАСС/. Власти Албании в рамках противодействия распространению новой коронавирусной инфекции приняли решение выпустить на свободу 494 заключенных, отбывавших наказания в различных тюрьмах страны. Об этом сообщил в субботу северомакедонский портал 24-info.

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Как отмечается на портале, право на условно-досрочное освобождение получили лица, срок отбывания наказания у которых составляет меньше трех лет, а также заключенные с наличием хронических заболеваний и старше 60 лет, которым еще предстояло находиться под стражей не более пяти лет. Кроме того, основным условием является отсутствие у таких лиц уголовных статей за совершение тяжких преступлений.

Для выхода на свободу семьи заключенных должны подписать согласие на гарантию их пребывания в режиме самоизоляции дома.

К настоящему времени в Албании число заболевших составляет 333 человека, 99 пациентов выздоровели, 18 умерли. Власти страны с целью предотвращения распространения инфекции закрыли государственные границы. В Албании введен комендантский час и действует режим стихийного бедствия, не работают кафе и рестораны, жителям для выхода на улицу, в том числе для покупки продуктов, требуются специальные разрешения. На фоне напряженной ситуации наполовину сокращены зарплаты министрам и депутатам Народного собрания.

 

Теги
АлбанияПандемия коронавируса нового типа
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