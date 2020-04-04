Власти Москвы напомнили о механизме продления проездных билетов в период самоизоляции

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы напомнили, что москвичи смогут продлить срок действия проездных билетов на общественный транспорт после 1 мая при условии, что в период самоизоляции по ним было совершено не более шести поездок. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"За вчера мы получили более 800 звонков на горячую линию и большая часть из них с вопросом о том, как продлить проездные. Отвечаем подробно: если вы остались дома и не пользуетесь общественным транспортом, то свой проездной вы можете продлить на то количество дней от времени действия билета, которые пришлись на период с 30 марта по 1 мая, но не менее, чем на 5 дней", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что процедура продления касается проездных со сроком действия, рассчитанных на 60 поездок, на 30 дней, 90 дней и 365 дней, а также билетов "ТАТ".

"Важное условие: с 30 марта по 1 мая 2020 года с помощью этих билетов должно быть совершено не более шести поездок. Продлить проездной можно с 1 мая. Для этого нужно обратиться в кассу метро, на информационную стойку или в киоск Мосгортранса. По всем вопросам - +7 (495) 539-54-54 или 3210 (с мобильного устройства)", - заключается в публикации.

Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщалось, что столичный общественный транспорт будет работать в обычном режиме. Отмечалось, что указ мэра Москвы о самоизоляции для всех групп граждан для профилактики распространения коронавирусной инфекции не предусматривает ограничения движения личного, служебного, специального автотранспорта. Также в обычном режиме будут работать службы такси.

Также сообщалось, что жители столицы на машине могут доехать до магазина, который расположен на некотором удалении от дома. Пешком при этом можно дойти только до ближайшего магазина или аптеки.

Режим самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта сообщил о расширении режима самоизоляции из-за коронавируса на всех жителей столицы. Покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора.

В России на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.