Китай безвозмездно отправил в штат Нью-Йорк 1 тыс. аппаратов ИВЛ

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /ТАСС/. Китай безвозмездно предоставил штату Нью-Йорк одну тысячу аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые в субботу будут доставлены в международный аэропорт имени Джона Кеннеди. Об этом губернатор штата Эндрю Куомо сообщил на пресс-конференции, трансляцию которой ведет телекомпания ABC .

"Власти Китая посодействовали безвозмездному выделению одной тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких, которые будут доставлены сегодня в аэропорт имени Джона Кеннеди", - сказал Куомо. Он выразил благодарность за оказанное содействие также генеральному консульству КНР в США, основателям технологической компании Alibaba Джеку Ма и Джозефу Цаю.

По словам губернатора, еще 140 аппаратов ИВЛ поступят из штата Орегон.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 278,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 7 163 инфицированных, выздоровели 9 920 человек.