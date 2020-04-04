Большинство регионов Северного-Кавказа продлили режим самоизоляции

"Помимо органов власти всех уровней, предприятий, обеспечивающих жизненно важные потребности для населения, теперь смогут работать те предприятия, чья деятельность оказывает существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность, имеющие иное важное значение для муниципального образования", - пояснили в пресс-службе, добавив, что в настоящее время готовится указ о мерах региональной поддержки малому и среднему бизнесу, которых затронули ограничительные меры по профилактике коронавируса.

При этом, как сообщили в пресс-службе главы Качараево-Черкесии (в регионе не зафиксировано ни одного случая заражения), принято решение расширить перечень предприятий, которые будут работать на территории региона с 6 апреля.

В Ингушетии приостановлены межрегиональные пассажирские перевозки и ограничены городские пригородные маршруты, по региону курсируют дежурные маршруты по временному графику.

В Кабардино-Балкарии, где подтверждено восемь случаев заражения коронавирусом, указом главы республики ограничено движение транзитного автотранспорта через населенные пункты республики, исключение сделано только для федеральных трасс и случаев, когда отсутствует объездная дорога через населенный пункт. Также с 6 апреля вводится дистанционное обучение во всех школах, колледжах и учреждениях дополнительно образования республики.

Режим самоизоляции продолжает действовать во всех регионах Северного Кавказа, при этом в Чеченской Республике введен строгий карантин до особого распоряжения. За последние сутки на Северном Кавказе подтверждено четыре новых случая заражения коронавирусом - три в Чеченской Республике и один в Северной Осетии.

Спасатели-химики на улицах и дополнительные койки в больницах

На юге России, где за последние сутки подтверждено два новых случая заражения - в Республике Адыгея, решение о продлении режима ограничений до 30 апреля в субботу принято в Калмыкии - в этом регионе подтверждено семь случаев заражения. При этом, как сообщил на своей странице в Instagram глава республики Бату Хасиков, расширен список магазинов, которые будут доступны населению - в него вошли торговые точки, оказывающие услуги средств связи.

Кроме того, власти региона рекомендовали ресурсоснабжающим организациям не отключать своих абонентов за неуплату, а также не начислять пени. "Рабочий процесс продолжается - республика выполняет свои обязательства в части зарплат и социальных выплат ", - добавил глава региона.

Ранее решение о продлении ограничительных мер до 1 мая было принято в Волгоградской области.

В Краснодарском крае с 31 марта введен карантин, подразумевающий полный запрет на передвижение по городу, за исключением выхода в магазин или аптеку, а также запрет на передвижение на личном автомобиле без специальные пропуска. С 3 апреля дополнительные ограничительные меры начали действовать также на территории Республики Адыгея. В остальных регионах Южного федерального округа продолжают действовать ограничения, ранее веденные до 6 апреля или до особого распоряжения.

При этом во всех регионах продолжают приниматься меры для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Так, в Ростовской области к дезинфекции общественных пространств в областном центре подключились сотрудники спасательных подразделений радиационной, химической и биологической защиты. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в субботу проведена обработка проезжих частей, остановок, общественного транспорта и других социально-значимых объектов с помощью мобильных комплексов на базе автомобилей КамАЗ.

В Крыму, помимо проведения необходимых профилактических мероприятий, готовятся к возможному росту случаев заражения.

Как сообщила в субботу руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская, на следующей неделе ожидается пик по данным тестирования на новую коронавирусную инфекцию. "За вчерашний день [3 апреля 2020 года] поступило более 500 анализов из них на сегодня 335 - отрицательные результаты, остальные в работе. Но, максимальный наплыв по исследованиям будет на следующей неделе", - сказала она.

Как уточнил министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов, на случай ухудшения ситуации под инфекционный госпиталь подготовлена больница в Симферополе на 288 коек, в целом по Крыму - 950 коек.