В Греции продлили запрет на передвижение для борьбы с коронавирусом

АФИНЫ, 4 апреля. /ТАСС/. Запрет на бесцельный выход граждан из дома и передвижение на автомобилях в качестве меры борьбы с коронавирусом в Греции, где число случаев заражения достигло 1 673, продлен с 6 апреля до 27 апреля. Об этом сообщил в субботу на брифинге заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, отвечающий за координацию борьбы с кризисными ситуациями.

Хардалиас сообщил, что "запрет продлевается еще на три неделйствовать до и - до 27 апреля", добавив, что "каждый день является решающим в борьбе, направленной на пресечение распространения коронавируса".

Запрет на все передвижения граждан за исключением случаев крайней необходимости был введен 23 марта. Он относится как к автомобилистам, так и к пешеходам. Можно выходить из дома и ездить только на работу, в супермаркет, аптеку, банк и к врачу, можно также выгуливать домашних животных и индивидуально заниматься спортом. Кроме работы, все другие посещения должны быть в пределах района проживания.

Все выходящие на улицу обязаны иметь при себе заполненное по установленной форме заявление о цели выхода из дома или отправить бесплатное СМС-сообщение на телефонный номер 13033 с указанием цели и своих данных и получить на телефон подтверждение. Полицейские круглосуточно проводят проверки на дорогах, останавливая проезжающие машины и проходящих пешеходов. Штраф за каждое такое нарушение - €150.

С 23 марта полицейские выявили 17 тыс. 358 нарушений по всей стране, и за это наложены штрафы в размере €2,6 млн. Большинство нарушений было выявлено в Афинах и столичной области Аттика, за которыми следуют Салоники, Ионические острова и Западная Греция. Как сообщило правительство, все штрафы за карантинные нарушения будут переводиться на укрепление системы здравоохранения и поддержку врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Греции

По последним данным Министерства здравоохранения Греции, оглашенным в субботу, число инфицированных коронавирусом в стране достигло 1 673, умерли 68 человек. За сутки число выявленных случаев заражения увеличилось на 60, сообщил на брифинге представитель Минздрава, профессор вирусологии Сотирис Циодрас.

По его словам, "в общей сложности в Греции сейчас 1 673 подтвержденных случая". Это на 60 случаев больше, чем было в пятницу, сказал профессор, отметив, что на мужчин приходится 55% инфицированных.

"Из тех пациентов, которые находятся в больницах, к системам поддержки жизнеобеспечения подключены 92 человека, их средний возраст - 66 лет. Большинство данных больных имеют сопутствующие болезни", - сказал Циодрас, добавив, что 10 пациентов выписаны из реанимационных отделений и поправляются.

За сутки умерли еще девять больных, сообщил представитель Минздрава. "В итоге общее число умерших от коронавируса увеличилось за сутки с 59 до 68", - сказал Циодрас.