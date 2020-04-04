{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Греции продлили запрет на передвижение для борьбы с коронавирусом

Эта мера будет действовать до 27 апреля

АФИНЫ, 4 апреля. /ТАСС/. Запрет на бесцельный выход граждан из дома и передвижение на автомобилях в качестве меры борьбы с коронавирусом в Греции, где число случаев заражения достигло 1 673, продлен с 6 апреля до 27 апреля. Об этом сообщил в субботу на брифинге заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, отвечающий за координацию борьбы с кризисными ситуациями.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Хардалиас сообщил, что "запрет продлевается еще на три неделйствовать до и - до 27 апреля", добавив, что "каждый день является решающим в борьбе, направленной на пресечение распространения коронавируса".

Запрет на все передвижения граждан за исключением случаев крайней необходимости был введен 23 марта. Он относится как к автомобилистам, так и к пешеходам. Можно выходить из дома и ездить только на работу, в супермаркет, аптеку, банк и к врачу, можно также выгуливать домашних животных и индивидуально заниматься спортом. Кроме работы, все другие посещения должны быть в пределах района проживания.

Все выходящие на улицу обязаны иметь при себе заполненное по установленной форме заявление о цели выхода из дома или отправить бесплатное СМС-сообщение на телефонный номер 13033 с указанием цели и своих данных и получить на телефон подтверждение. Полицейские круглосуточно проводят проверки на дорогах, останавливая проезжающие машины и проходящих пешеходов. Штраф за каждое такое нарушение - €150.

С 23 марта полицейские выявили 17 тыс. 358 нарушений по всей стране, и за это наложены штрафы в размере €2,6 млн. Большинство нарушений было выявлено в Афинах и столичной области Аттика, за которыми следуют Салоники, Ионические острова и Западная Греция. Как сообщило правительство, все штрафы за карантинные нарушения будут переводиться на укрепление системы здравоохранения и поддержку врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Греции

По последним данным Министерства здравоохранения Греции, оглашенным в субботу, число инфицированных коронавирусом в стране достигло 1 673, умерли 68 человек. За сутки число выявленных случаев заражения увеличилось на 60, сообщил на брифинге представитель Минздрава, профессор вирусологии Сотирис Циодрас.

По его словам, "в общей сложности в Греции сейчас 1 673 подтвержденных случая". Это на 60 случаев больше, чем было в пятницу, сказал профессор, отметив, что на мужчин приходится 55% инфицированных.

"Из тех пациентов, которые находятся в больницах, к системам поддержки жизнеобеспечения подключены 92 человека, их средний возраст - 66 лет. Большинство данных больных имеют сопутствующие болезни", - сказал Циодрас, добавив, что 10 пациентов выписаны из реанимационных отделений и поправляются.

За сутки умерли еще девять больных, сообщил представитель Минздрава. "В итоге общее число умерших от коронавируса увеличилось за сутки с 59 до 68", - сказал Циодрас.

Теги
ГрецияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Италии за сутки от коронавируса умер 681 человек
Число излечившихся достигло почти 21 тыс.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС