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Пандемия коронавируса нового типа

В Египте из-за коронавируса на год отложили открытие новой столицы и музея в Гизе

Общее число инфицированных коронавирусом в стране уже достигло почти 1 тыс.

КАИР, 4 апреля. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился в субботу отложить над год открытие крупных национальных проектов из-за пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом сообщил официальный представитель главы государства Бассам Рады после встречи ас-Сиси с премьер-министром, министром жилищного строительства и городских поселений и советником президента по городскому планированию.

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По словам Рады, из-за ситуации с новым коронавирусом "президент поручил перенести на 2021 год запланированный на этот год запуск крупных национальных проектов, в числе которых переезд правительственных учреждений и посольств многих иностранных государств в новую административную столицу, открытие Большого египетского музея, который возводится в настоящее время рядом с Великими пирамидами, а также Музея египетской цивилизации".

В Египте число инфицированных коронавирусом уже достигло почти 1 тыс., общее число летальных исходов от вызванных инфекцией осложнений составляет 66, вылечились 216 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 1 млн человек, зафиксировано более 50 тыс. смертельных исходов.

 

Теги
ЕгипетСиси, Абдель Фаттах, ас-Пандемия коронавируса нового типа
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