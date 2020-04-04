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В Дагестане разрабатывают меры для снятия напряженности на рынке труда из-за коронавируса

В частности, в регионе предусмотрена организация временной занятости и общественных работ для сотрудников предприятий, находящихся под риском увольнения

МАХАЧКАЛА, 4 апреля. /ТАСС/. Власти Дагестана разрабатывают меры для снижения напряженности на рынке труда республики в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса, сообщается в субботу на официальном сайте министерства труда и социального развития республики.

"Ограничительные мероприятия, связанные с возможным распространением в стране коронавирусной инфекции, потенциально способны оказать определенное негативное влияние и на рынок труда Республики Дагестан. В целях недопущения напряженности в сфере занятости, в том числе ухудшения ситуации на отдельных предприятиях в связи с введением режимов неполной занятости и простоя, прорабатывается вопрос об участии предприятий Республики Дагестан в реализации антикризисных мероприятий за счет средств федерального бюджета", - говорится в сообщении.

В частности, предусмотрены организация временной занятости и общественных работ для работников предприятий, находящихся под риском увольнения, опережающее профессиональное обучение, стимулирование создания дополнительных рабочих мест для безработных граждан и другие формы поддержки. "Общий объем федеральных средств для Республики Дагестан в настоящее время уточняется при условии софинансирования в размере 5% из бюджета республики. В реализации данных мероприятий могут принять участие предприятия республики, в которых имеются работники, находящиеся под риском высвобождения", - отмечается в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что в настоящее время ведется работа для включения Дагестана в число участников антикризисной программы.

По данным Минтруда региона, по состоянию на 1 апреля 2020 года 83 предприятия региона уже заявили о предстоящих увольнениях более 2,7 тыс. работников. Под риском увольнения в находится более 1,9 тыс. работников, в том числе сотрудники промышленных предприятиях ОАО "Завод Дагдизель", ООО "ДагестанСтеклоТара", ОАО "Завод стекловолокна", ОАО "Каспийский завод точной механики" и других.

По данным Минздрава Дагестана, в настоящее время в республике подтверждено 25 случаев заражения коронавирусной инфекцией, среди зараженных семеро детей. В республике действует режим самоизоляции.

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РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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