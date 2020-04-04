Власти регионов ЦФО усиливают дезинфекцию и расширяют производство средств защиты

ТАСС, 4 апреля. Власти регионов Центрального федерального округа (ЦФО) в условиях пандемии усиливают меры, направленные на дезинфекцию общественных мест и городского транспорта, а также расширяют производство средств защиты, в частности выпуск средств для дезинфекции. Об этом сообщили ТАСС в субботу в оперштабах и на предприятиях ЦФО.

Предприятие "Обнинскоргсинтез", расположенное в Калужской области, за две недели наладило выпуск линейки продукции для дезинфекции. Мощность линии хлорсодержащих веществ для обработки помещений и транспорта составила 200 тонн, линии средств на спиртовой основе для личной гигиены - 100 тыс. литров в сутки. "Первая партия дезсредств на безвозмездной основе уже направлена в Роспотребнадзор, воинскую часть и на предприятия ЖКХ Обнинска, в понедельник будет отправлена в поликлинику и учебный центр "Военно-морской академии", - сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

По информации врио губернатора Калужской области Владислава Шапши, ассортимент планируется увеличить за счет выпуска дезинфицирующих гелей. Швейное производство фабрики "Аскона" во Владимирской области также оперативно перепрофилировали и наладили выпуск медицинских масок, противоэпидемических костюмов. Средства защиты уже поставляются бесплатно в больницы Коврова, на станцию скорой помощи, городское управления по делам ГО и ЧС, медучреждения Ковровского района и Владимира.

Фабрика "Тамбовский трикотаж", текстильные предприятия Курской, Ярославской областей переквалифицировали свое производство на выпуск медицинских масок. Например, в комплексном центре социального обслуживания населения в поселке Красные Ткачи швеи изготавливают марлевые маски для врачей и медперсонала Ярославской ЦРБ. "Им помогают парикмахеры, продавцы нашего центра, временно высвобожденные в связи с нерабочими днями", - отметила директор центра Ольга Николаева.

В выходные дни усилили дезинфекцию общественного транспорта, а также на городских улицах. Так, в Курске, по информации пресс-службы мэрии, дорожники моют улицы специальными средства до трех раз в сутки. Не только общественный транспорт, но и салоны легковых такси обрабатывают сотрудники таксомоторных компании Белгородской области.

Поддержка врачей и закупка медоборудования

Правительство РФ в пятницу утвердило выделение межбюджетных трансфертов на сумму более 5 млрд рублей регионам на поддержку медиков, задействованных в борьбе с коронавирусом. Также власти ряда регионов ЦФО предусмотрели выплаты для медиков из областных бюджетов. Размер подобных ежемесячных доплат для фельдшеров, медсестер и врачей в Калужской области составит от 10 до 30 тыс. рублей.

"Немедицинскому персоналу, включая водителей скорой помощи, тем, кто перевозит заразившихся коронавирусной инфекцией, выплаты также будут предусмотрены и определяться они будут главными врачами", - сказал врио главы Калужской области Владислав Шапша, уточнив, что в областном бюджете средства на это предусмотрены.

Правительство Белгородская области на борьбу с распространением коронавируса направит около 1 млрд рублей, 670 млн - из регионального бюджета. Также 190 млн область получила из федерального бюджета, еще 119 млн рублей - в виде пожертвований со стороны бизнеса. "Это деньги, которые власти планируют использовать на создание коечного фонда для инфицированных больных, покупку специальных медикаментов, медицинских изделий и аппаратуры", - добавили в оперативном штабе Белгородской области.

В Смоленской области к обеспечению медиков масками и антисептиками подключились предприниматели. Первая поставка в районные больницы запланирована в начале следующей недели.

В России на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.