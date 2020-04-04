Минздрав Украины составил статистический портрет умерших при заражении коронавирусом

КИЕВ, 4 апреля. /ТАСС/. Статистические данные Минздрава Украины показывают, что чаще других среди пациентов с новым коронавирусом умирают женщины старше 50 лет, которые еще до попадания инфекции в организм имели проблемы с сердечно-сосудистой системой или страдали от сахарного диабета. Средний срок от проявления симптомов до летального исхода составлял девять дней.

"По состоянию на 4 апреля 86% людей, умерших от COVID-19, были старше 50 лет", - сообщили в субботу в Центр общественного здоровья при Минздраве. По данным врачей, у 61% умерших были сердечно-сосудистые заболевания, у 40% - сахарный диабет, у 13% - новообразования, у 9% - заболевания легких. В стране уже умерло 28 человек - 19 женщин и девять мужчин. Моложе 50 лет оказалось только четыре человека.

Как уточнили в Центре общественного здоровья, все пациенты были госпитализированы, большая часть из них получала лечение в отделениях интенсивной терапии с применением аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации.

По данным Минздрава, за минувшие сутки в стране выявили 154 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, а их общее количество достигло 1096. За время наблюдения 28 человек скончались, 23 пациента выздоровели.

На Украине до 24 апреля введен карантин и режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. Больше всего заболевших зафиксировано в Киеве и Черновицкой области.