{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Новгородской области смогут работать парикмахерские и бани в селах

При этом уточняется, что жителям необходимо будет предварительно записаться на посещение, а учреждениям проводить обязательную санитарную обработку помещений и дезинфекцию после каждой группы посетителей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 апреля. /ТАСС/. Новгородские промышленные предприятия, стройкомпании, парикмахерские, частные лицензированные охранные организации, бани и душевые в сельских поселениях при соблюдении требований к защите от распространения коронавирусной инфекции смогут работать в апреле. Перечень компаний определен и закреплен в субботу в распоряжении правительства Новгородской области.

"Перечень организаций, осуществляющих деятельность на территории Новгородской области, деятельность которых не приостанавливается в период с 6 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года: организации, осуществляющие деятельность в сфере информационных технологий и связи, включая почтовую; частные лицензированные охранные организации; организации, осуществляющие деятельность бань и душевых (за исключением бассейнов и саун), расположенные в сельских поселениях, с ограничением количества посетителей не более 5 человек одновременно; организации, осуществляющие деятельность по оказанию парикмахерских услуг", - говорится в документе.

При этом уточняется, что в баню или душевую будет необходимо предварительно записаться, а учреждениям проводить обязательную санитарную обработку помещений и дезинфекцию после каждой группы посетителей. Парикмахерским также разрешено работать только по предварительной записи посетителей, единовременно в залах обслуживания может быть заполнена только половина имеющихся мест, обязательно соблюдение дистанции между ними в 1,5 м. Кроме того, согласно распоряжению, могут возобновить работу стройкомпании, прачечные и химчистки, выполняющие государственные или муниципальные контракты, промышленные предприятия в районах области при условии обеспечения доставки работников к месту работы и до дома.

По данным на 4 апреля, опубликованным региональным оперативным штабом, в Новгородской области на новую коронавирусную инфекцию обследованы 1584 человек, под наблюдением находятся 173 человек. В регионе зафиксированы три подтвержденных случая заражения. Первый выздоровевший житель области выписан 31 марта, двое еще остаются в Новгородской областной инфекционной больнице, их состояние стабильное.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 4 731 случай заражения, выздоровели 333 человека, умерли 43 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияНовгородская область
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Египте число заразившихся новым коронавирусом превысило 1 тыс.
Ранее глава кризисного центра при правительстве страны Мухаммед Абдель Максуд заявил, что после достижения этой планки университетские госпитали, частные гостиницы и школы должны будут задействовать под карантинные больницы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС