В Новгородской области смогут работать парикмахерские и бани в селах

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 апреля. /ТАСС/. Новгородские промышленные предприятия, стройкомпании, парикмахерские, частные лицензированные охранные организации, бани и душевые в сельских поселениях при соблюдении требований к защите от распространения коронавирусной инфекции смогут работать в апреле. Перечень компаний определен и закреплен в субботу в распоряжении правительства Новгородской области.

"Перечень организаций, осуществляющих деятельность на территории Новгородской области, деятельность которых не приостанавливается в период с 6 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года: организации, осуществляющие деятельность в сфере информационных технологий и связи, включая почтовую; частные лицензированные охранные организации; организации, осуществляющие деятельность бань и душевых (за исключением бассейнов и саун), расположенные в сельских поселениях, с ограничением количества посетителей не более 5 человек одновременно; организации, осуществляющие деятельность по оказанию парикмахерских услуг", - говорится в документе.

При этом уточняется, что в баню или душевую будет необходимо предварительно записаться, а учреждениям проводить обязательную санитарную обработку помещений и дезинфекцию после каждой группы посетителей. Парикмахерским также разрешено работать только по предварительной записи посетителей, единовременно в залах обслуживания может быть заполнена только половина имеющихся мест, обязательно соблюдение дистанции между ними в 1,5 м. Кроме того, согласно распоряжению, могут возобновить работу стройкомпании, прачечные и химчистки, выполняющие государственные или муниципальные контракты, промышленные предприятия в районах области при условии обеспечения доставки работников к месту работы и до дома.

По данным на 4 апреля, опубликованным региональным оперативным штабом, в Новгородской области на новую коронавирусную инфекцию обследованы 1584 человек, под наблюдением находятся 173 человек. В регионе зафиксированы три подтвержденных случая заражения. Первый выздоровевший житель области выписан 31 марта, двое еще остаются в Новгородской областной инфекционной больнице, их состояние стабильное.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 4 731 случай заражения, выздоровели 333 человека, умерли 43 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.