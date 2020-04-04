Во Франции заявили, что дипломаты вынуждены прилагать усилия, чтобы достать маски из Китая

ПАРИЖ, 4 апреля. /ТАСС/. Все государства мира действуют в интересах своих граждан, пытаясь в условиях пандемии коронавируса первыми достать очередную партию защитных масок из Китая, и к этой работе приходится подключать даже дипломатические ресурсы. Об этом рассказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран в интервью порталу Brut.

"Все страны стремятся защитить своих граждан. Правила международной торговли перевернуты с ног на голову, и дипломатия играет ключевую роль в такой период, - поделился он. - Я уже говорил, что мы сделали еще больший заказ <...>, но я не уверен, что мы получим эти маски, что они доберутся до французской территории, потому что идет конкуренция на всех уровнях".

"То есть даже на взлетной полосе?" - спросил ведущий. Министр в ответ молча кивнул. Он не стал приводить конкретные примеры и называть отдельные страны. "Мы Франция, а не страна ковбоев", - вместе с тем подчеркнул министр.

Глава Минздрава заверил, что проблема с нехваткой средств индивидуальной защиты коснулась не только Франции. По его словам, эта проблема носит глобальный характер. "И Франция далеко не самая неподготовленная страна", - отметил он. Веран сообщил, что Франция заказала в КНР уже около 2 млрд медицинских масок.

"Франция делает максимум, чтобы защитить своих граждан, что не мешает ей проявлять солидарность в отношении других стран, которые находятся в очень сложной ситуации, и пользоваться солидарностью со стороны других", - добавил министр, поблагодарив ФРГ за прием нескольких пациентов французских клиник и КНР за доставку в качестве помощи 1 млн медицинских масок.

Сорванные поставки

Ранее глава французского региона Прованс - Альпы - Лазурный Берег Рено Мюзелье в интервью Agence France-Presse сообщил, что руководитель одного из регионов Франции рассказал своим коллегам о том, как французский заказ масок был перекуплен американцами в три раза дороже наличными в китайском аэропорту. В МИД Франции, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать высказывания чиновника, сообщили, что в министерстве уточняют данную информацию.

В пятницу газета Der Tagesspiegel со ссылкой на представителя Сената Берлина по внутренним делам Андреаса Гайзеля сообщила, что власти ФРГ не получат 200 тыс. респираторных масок, потому что их конфисковали в Бангкоке и отправили в США. Политик назвал произошедшее "актом современного пиратства" и призвал правительство указать США на необходимость соблюдения международных правил. По информации издания, маски были заказаны для берлинской полиции у американской фирмы, но произведены они были в Китае. В Бангкоке их должны были погрузить на самолет и отправить в Германию.