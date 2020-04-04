{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В штате Нью-Йорк за сутки умерли 630 заразившихся коронавирусом

Губернатор штата Эндрю Куомо подтвердил, что Нью-Йорк по этому показателю продолжает занимать первое место в США

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /ТАСС/. Число жителей штата Нью-Йорк, результаты анализов которых на новый коронавирус были положительными, превысило 113,7 тыс., а число умерших за сутки выросло на 630. Об этом сообщил в субботу губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания ABC.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Число смертей возросло с 2 935 до 3 565", - сказал губернатор. "Количество новых случаев заражения коронавирусом составило 10 841, их общее число достигло 113 704", - отметил Куомо, констатировав, что Нью-Йорк по данным показателям продолжает занимать первое место в США.

По словам губернатора, в его штате помещены в больницы в целом 15 905 инфицированных, из которых 4 126 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 278,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 7 163 инфицированных, выздоровели 9 920 человек.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В США число заразившихся коронавирусом превысило 290 тыс.
По данным Университета Джонса Хопкинса, за сутки в стране зафиксировали 13 611 новых случаев заражения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС