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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Петербурга при необходимости могут почти в 2 раза увеличить число дежурных детсадов

В городе продолжают работу 43 дежурные группы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Петербургские власти могут увеличить число дежурных детсадов с 43 до 70, если в этом возникнет необходимость. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора Санкт-Петербурга в субботу.

"Количество дежурных детских садов в Петербурге при необходимости будет увеличено. Сегодня в разных районах города работает 43 дежурных группы, их количество может быть увеличено до 70", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, губернатор города Александр Беглов поручил комитету по образованию рассмотреть возможность увеличения числа групп, а также рассмотреть вопрос об открытии интернатов для школьников, родители которых исполняют служебные обязанности в нерабочие дни.

В сообщении уточняется, что каждые два часа в группах производится дезинфекция, предельная наполняемость каждой группы - 12 детей. Также для удобства родителей все заявления в такие группы сейчас направляются по электронной почте сразу в детский сад.

В соответствии с постановлением Беглова о мерах противодействия распространению новой коронавирусной инфекции дежурные группы в детских садах будут работать бесплатно до 1 июня.

Президент России Владимир Путин 2 апреля объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля. Этот срок может быть уменьшен, если ситуация с коронавирусом улучшится, сообщил глава государства.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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