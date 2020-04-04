СМИ: в Либерии умер первый инфицированный коронавирусом

ПРЕТОРИЯ, 4 апреля. /ТАСС/. Первая смерть больного, заразившегося новым коронавирусом, зафиксирована в Либерии, сообщило в субботу агентство " Синьхуа " со ссылкой на министра здравоохранения Вильгельмину Джалла. Выявлено также три новых случая инфицирования коронавирусом, что довело общее количество заболевших до 10, добавила глава Минздрава.

Принявший участие в пресс-конференции министр информации, культуры и туризма Юджин Нагбе отметил, что на предстоящей неделе в Либерии начнется общенациональное тестирование на новый коронавирус.

В Западной Африке на текущий день выявлено 1 442 случая инфицирования новым коронавирусом, зарегистрирован 41 летальный исход, выздоровели 183 человека. Наибольшее число инфицированных находится в Буркина-Фасо - 302 человека. В граничащих с Либерией Кот-д'Ивуаре и Гвинее соответственно выявлено 218 и 52 инфицированных.

Именно в Западной Африке был обнаружен первый случай заражения новым коронавирусом, инфицированный был обнаружен 27 февраля на территории Нигерии.