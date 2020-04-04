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Пандемия коронавируса нового типа

Азербайджан с 5 апреля закрывает границы из-за коронавируса

Это ограничение не коснется грузоперевозок

БАКУ, 4 апреля. /ТАСС/. Азербайджан с воскресенья, 5 апреля, закрывает границы страны для наземного и воздушного транспорта в рамках борьбы с коронавирусом, однако это ограничение не коснется грузоперевозок. Об этом сообщил в субботу оперативный штаб при кабинете министров республики.

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"В рамках принимаемых мер против пандемии коронавируса Азербайджан с 00:00 5 апреля до 00:00 20 апреля полностью закрывает въезд и выезд из страны наземным и воздушным транспортом, в том числе местные авиаперелеты, за исключением грузоперевозок", - отмечает оперативный штаб.

В сообщении подчеркивается, что эта мера послужит оперативному выявлению случаев внутреннего заражения коронавирусом, изоляции инфицированных, установлению контактирующих с ними людей и помещению их в карантин. Кроме того, это поможет отрегулировать возможности карантинных пунктов приема людей и усилить готовность больниц на территории страны.

С начала распространения коронавируса в Азербайджане зафиксирован 521 случай заражения, 32 человека выздоровели, пять умерли, в больницах особого режима находятся 484 инфицированных.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов.

 

Теги
АзербайджанПандемия коронавируса нового типа
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