Калининградские медучреждения, готовые бороться с коронавирусом, задействованы на 30%

КАЛИНИНГРАД, 4 апреля. /ТАСС/. Мощности лечебных учреждений, готовые к борьбе с коронавирусом в Калининградской области, задействованы менее чем на 30%. Об этом журналистам сообщил в субботу министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

В понедельник президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений по борьбе с коронавирусом полпредам в федеральных округах. В частности, глава государства заявил о необходимости контролировать цены на продукты и лекарства, завершить полную инвентаризацию состояния больниц, включая частные клиники, оценить их реальную готовность к приему заразившихся.

"Мы сегодня реально не используем мощности и процентов на 30 - те, которые подготовлены, потому что у нас есть инфекционная больница, в которой 200 коек, и есть реанимационное отделение. <...> Кроме этого, у нас инфекционный стационар резервный, развернутый полностью на базе нового корпуса БСМП (Больница скорой медицинской помощи в Калининграде), <...> это современный корпус, который оснащен дыхательной аппаратурой и возможностью разных видов респираторной поддержки. <...> Там 100 койко-мест, оснащенных кислородом, и еще плюс 45 мы развернули вне кислорода", - сказал он, добавив, что это резервный стационар, в котором пока нет ни одного больного с подтвержденным заражением коронавирусом.

В городе Гусев развернуты еще 30 мест для потенциальных зараженных новой инфекций. Около 350 мест, 70% которых будут оснащены кислородом, могут быть развернуты при необходимости в Центральной городской клинической больнице в Калининграде. При этом, исходя из мобилизационного плана, в области должны быть подготовлены 507 мест для лечения зараженных, отметил глава регионального Минздрава.

Ситуация в регионе

По данным регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 4 апреля в области подтверждены 19 случаев заражения COVID-19. Восемь человек выздоровели и выписаны из больницы.

В областной инфекционной больнице в Калининграде находится 71 человек, 45 из которых вернулись в область из зарубежных поездок, у 23 человек подозрения на заражение новым коронавирусом, но они пока не подтверждены референс-центрами, уточнил региональный министр.

Кравченко отметил, что при лечении выздоровевших применялись методы, рекомендованные Минздравом РФ. "Мы удовлетворены теми результатам, которые мы получаем. Сейчас мы подошли к тому периоду, когда мы раз в два дня кого-то выписываем. Соответственно, это люди, которые были подтверждены [на заражение коронавирусом], пролечены и имеют несколько раз отрицательный тест, то есть полное выздоровление", - сказал он.