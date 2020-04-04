В Белоруссии власти продлили школьные каникулы из-за коронавируса

МИНСК, 4 апреля. /ТАСС/. Власти Белоруссии приняли решение о продлении школьных каникул в стране из-за пандемии коронавируса на 6 дней - до 11 апреля. Об этом информировало в субботу агентство БелТА со ссылкой на администрацию белорусского президента.

"Министр образования Игорь Карпенко доложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко о ситуации, собрав предварительно мнения и обращения родителей учеников. Окончательное решение принято - каникулы будут продлены на неделю с 6 по 11 апреля включительно", - сообщила БелТА. В министерстве образования проинформировали, что занятия в рамках четвертой четверти будут осуществляться с 13 апреля по 30 мая 2020 года.

3 апреля Лукашенко заявил, что в стране намерены продлить на неделю школьные каникулы из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что требования продлить каникулы со стороны родителей, медицины он считает неправильными, но должен учесть их мнение.

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом возросло до 440, пять человек умерли. Карантин в стране не введен.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1 млн человек, зафиксировано свыше 55 тыс. смертельных исходов.