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Минюст США не комментирует возможность освобождения Бута и Ярошенко из-за пандемии

Адвокат Константина Ярошенко Алексей Тарасов заявил, что защита добивается освобождения россиянина из американской тюрьмы на принципах милосердия, который допускается применять в непредвиденных обстоятельствах

ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. Министерство юстиции США отказалось комментировать возможность освобождения в связи с риском заражения коронавирусом и передачи в РФ содержащихся в американских тюрьмах россиян, в частности Виктора Бута и Константина Ярошенко.

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"Министерство юстиции отказывается комментировать", - заявил в субботу ТАСС представитель ведомства, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр юстиции Уильям Барр в пятницу поручил Федеральному бюро тюрем США переводить заключенных из мест лишения свободы под домашний арест из-за угрозы распространения нового коронавируса.

Как заявил адвокат Ярошенко Алексей Тарасов, защита добивается освобождения россиянина из американской тюрьмы на принципах милосердия, который допускается применять в непредвиденных обстоятельствах. Таким обстоятельством, по мнению адвоката, является распространение коронавируса в тюрьме, что угрожает жизни Ярошенко.

США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 290 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли более 7,8 тыс. человек.

 

Теги
СШАРоссияДело Виктора БутаДело летчика ЯрошенкоПандемия коронавируса нового типа
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