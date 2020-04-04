В Египте число заразившихся новым коронавирусом превысило 1 тыс.

КАИР, 4 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в Египте превысило в субботу 1 000. Как сообщил в ежедневном пресс-релизе Минздрав республики, общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией - 1070, число летальных исходов от вызванных инфекцией осложнений увеличилось до 71. За минувшие сутки умерли пять египтян.

Ранее глава кризисного центра при правительстве страны Мухаммед Абдель Максуд заявил, что "после того, как число заражений превысит 1 000, Египет войдет в третью стадию, когда уровень заражений начнет резко возрастать по сравнению с нынешним уровнем". "Что еще хуже, - добавил он, - источники инфекции станут недоступными для диагностируемых случаев". При достижении третьей стадии, по его словам, университетские госпитали, частные гостиницы, школы должны будут быть задействованы под карантинные больницы. Пренебрежение многими жителями мерами предосторожности и профилактики, а также несоблюдение режима самоизоляции способствует быстрому росту числа заболевших, считает глава кризисного центра.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1 млн человек, зафиксировано свыше 55 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 4 731 случай заражения, выздоровели 333 человека, умерли 43 пациента.